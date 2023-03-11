Seçim öncesi Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Müdür Yılmaz Özdil'in istifasının ardından kanalda üst üste ayrılıklar yaşanmıştı.

Özdil'in istifasının ardından Sözcü TV'nin başına Alişer Delek getirilmişti.

Sözcü TV yönetimi geçtiğimiz Haziran ayında Fox Haber'den ayrılan Özgür Çakmakcı'yı Haber Koordinatörü olarak atadı.

Medyaradar'ın haberine göre; 2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı. Genel Müdür Alişer Delek ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak