Kuran kursunda öğrencileri darp eden hoca tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de İsmailağa Cemaatine ait bir Kuran kursunda bir görevlinin çocuklara şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Şiddete maruz kalan çocuklardan birinin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sedat Ç. isimli erkek tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kuran kursunda çocuklara acımasız dayak" başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat'ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."