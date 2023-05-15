Seçim ikinci tura kaldı, İmamoğlu Saraçhane'ye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Ankara'dan İstanbul'a döndü.

İstanbul’a döndüğünü bildiren İmamoğlu, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" dedi.