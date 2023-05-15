Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı video mesajda 'Sonuna kadar mücadele edeceğim' dedi.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurmasının ardından yayınladığı video ile seçmenlere seslendi.

Kendisine oy verenlere "Buradayım, siz de buradasınız" sözleriyle hitap eden Kılıçdaroğlu, "Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

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