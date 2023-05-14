Seçim günü CHP'nin Bursa İl Başkanlığı önünde 'arıza' kazısı

Bursa'da seçim koordinasyon merkezi olarak görev yapacak ve gerek seçim gerekse sayımlar sonrasında merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda aracın giriş yapıp çıkacağı CHP Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu Kayalı Sokak'ta ve tam il başkanlığı binası önünde UEDAŞ ekiplerince 'arıza' gerekçesiyle kazı yapılmak istendi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na giriş çıkışları tümüyle engelleyeceği görülen bu işlemin durdurulduğu öğrenildi. CHP il yönetimi, seçim günü faaliyetlerin herhangi bir nedenle aksamaması ve muhtemel risklere karşı, 50 KW'lık bir jeneratör kiralayarak otoparka yerleştirdiği ifade edildi. CHP binasında elektrik kesintisi söz konusu olmadığı gibi, böyle bir durum için gereken tedbirler daha önceden alınmış bulunuyor.

'Yetkililer umarım bir çözüm bulur'

Artı Gerçek'in haberine göre, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, duruma tepki gösterdi. Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “UEDAŞ ekipleri yaklaşık bir saat önce il binamızın önüne gelerek bir arıza olduğunu belirterek, kazı yapmaları gerektiğini söylediler” dedi.

Özkan, şöyle devam etti:

“Biz de tabii seçim koordinasyon merkezimizin il binamız olduğunu ve burada birçok göreve hazır elektronik aparatlar olduğunu ve il binamızın seçim koordinasyon merkezi olması nedeniyle seçimi buradan takip edeceğimizi, en ufak elektrik kesintisine tahammülümüz olmadığını söyledik.

Yetkililerle görüştük, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Şu anda bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ama biz tabi bunun ne niyetle yapıldığı konusundan emin değiliz. Şimdilik sorunu çözme konusundaki beyanlarını kabul ediyoruz ama tam seçim koordinasyon merkezimiz olan il binamızın önünde kazı çalışması yapılması kabul edilemez. Yetkililer umarım bir çözüm bulur.”