Seçim bitti, TOGG gitti: Yeni bakanın makam aracı Mercedes oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP iktidarı tarafından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden önce sıkça gündeme getirilen TOGG otomobilinden kırmızı plakayı söktürerek Mercedes otomobile taktırdı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim öncesi 0012 numaralı kırmızı plakasını TOGG'a taktırmış ve araçla birlikte sıkça poz vermişti. Bozdağ, makam aracı olarak kullandığı TOGG'a ilişkin, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” demişti.

Kırmızı plakayı Mercedes otomobile taktırdı

Bozdağ seçimlerin ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili oldu. Bozdağ'ın koltuğuna oturan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 0012 kırmızı plakayı TOGG'tan sökerek, Mercedes makam otomobiline taktırdı. Bartın'a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tunç'un 0012 kırmızı plakalı Mercedes'in makam aracı olarak kullanıldığı görüldü.