Seçilemeyen Destici'den ikinci tur açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye yakın oy aldığını söyleyerek seçimin ikinci tura kalma durumunda "tüm kadro ve güçleriyle Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceklerini" söyledi.

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi partisinin listesiyle giren Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy alarak Meclis dışında kaldı. Destici, partisinin genel merkezinde 14 Mayıs Seçimlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Destici, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi olarak, en son amblemimizle katıldığımız 2015 Kasım seçimlerine göre oyumuzu yüzde 100 artırmış bulunsak da bu bizim hedefimizin ve beklentilerimizin altında kaldı. Bunun sebeplerini de elbette ki Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzda, divanımızda, il başkanlarımızla, bütün kurullarımızla değerlendireceğiz. Seçimin milletvekili ayağıyla ilgili bizi sevindiren gelişme, içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'mızın Mecliste çoğunluğu kazanmış olmasıdır."

Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline de değinen Destici, "Şayet böyle bir sonuç olursa Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

Sonuçlardaki son duruma göre Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 5 puan önünde olduğunu ifade eden Destici, "İnanıyorum ki ikinci turda aziz milletimizin, kıymetli seçmenlerimizin desteğiyle yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir" ifadesini kullandı.