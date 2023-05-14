14 Mayıs Seçimleri sonrası son durum: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'dan '2. Tur' açıklamaları

Kılıçdaroğlu: Bu seçimi mutlaka ve mutlaka ikinci turda kazanacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Millet İttifakı liderleriyle ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Hâlâ veri akmaya devam ediyor" dedi.

"Milletimiz 2. tur diyorsa başımız üstüne" diyen Kılıçdaroğlu "Bu seçimi mutlaka ve mutlaka ikinci turda kazanacağız. Herkes bunu görecek. Erdoğan toplumdan beklenen güven oyunu alamamıştır. Değişim talebi yüzde 50'nin üzerinedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açılamaları şöyle:

Ajanslara göre seçim sonrası durum

Anadolu Ajansı ANKA Açılan Sandık (Cumhurbaşkanı Seçimi) %96,49 %99,72 Açılan Sandık (Milletvekili Seçimi) %95,55 %99,72 Son güncelleme saati 02.16 02.16

Cumhurbaşkanı Seçimi Anadolu Ajansı ANKA Recep Tayyip Erdoğan %49,42 %49,26 Muharrem İnce %0,44 %0,42 Kemal Kılıçdaroğlu %44,88 %45,04 Sinan Oğan %5,26 %5,28

Milletvekili Genel Seçimi Anadolu Ajansı ANKA Cumhur İttifakı %49,47 %49,43 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) %35,47 %35,74 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %10,13 %10,09 Büyük Birlik Partisi (BBP) %1,01 %1,03 Yeniden Refah Partisi (YRP) %2,86 %2,58 Millet İttifakı %35,09 %35,7 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %25,23 %25,71 İyi Parti (İYİP) %9,87 %9,99 Emek ve Özgürlük İttifakı %10,32 %9,1 Yeşil Sol Parti %8,77 %8,77 Türkiye İşçi Partisi (TİP) %1,55 %1,52 Sosyalist Güç Birliği %0,26 %0,12 Türkiye Komünist Partisi (TKP) %0,11 %0,11 SOL Parti %0,14 %0,13 Türkiye Komünist Hareketi (TKH) %0,03 %0,03 Ata İttifakı %2,34 %2,28 Zafer Partisi %2,14 %2,08 Adalet Partisi (AP) %0,20 %0,19 Memleket Partisi %0,92 %0,86

Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: 14 günlük süreçte üzerimize düşeni yapacağız

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 'Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz' dedi.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ikinci tur için çalışmaya başlayacaklarını ve yol haritası çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, son verilere göre yüzde 5'den fazla oy aldı. Oy sayımları devam ederken Oğan, saat 03.40'da '2. tur' hakkında açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan, ATA İttifakı parti başkanları ile önümüzdeki 1-2 gün içerisinde toplantı yapacaklarını ve buna göre bir yol haritası izleyeceklerini ifade etti.

Erdoğan'dan 'balkon konuşması': 'Açık ara öndeyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da partisinin genel merkezi önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada "Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan seçimin ikinci tura kalıp kalmadığının henüz belli olmadığını belirttiği konuşmasında "Sonucu beklerken, sizlerin burada bekleyişinize mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

"Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz" diyen Erdoğan "50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" diye belirtti.

Erdoğan "TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Bu milletin iradesine bloke koymayın

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sevgili halkım, oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek, Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var.

Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz.

Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Bu milletin iradesine bloke koymayın.

YSK'yi de sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum bu milletin iradesine bloke koymayın.

Sahadaki demokrasi emekçilerimize de sesleniyorum: Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."

DHA'da yer alan habere göre saat 23.00 itibariyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gittiği bildirildi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP Genel Merkezi'ne geçiyor.

Akşener: Kazanıyoruz

Oy sayımının başlamasının ardından ilk defa açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz" dedi.

Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik." ifadelerine yer verdi.

Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz resmi olmayan verilere göre yüzde 5'i aşan seçim sonucunun ardından basına açıklamada bulundu.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde kimi destekleyeceklerine karar vermediklerini söyleyen Oğan, "Şu an şunu veya bunu destekliyoruz demiyoruz, demeyeceğiz. Son günlerce sanki pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Ata İttifakı'nı oluşturan temsilcilerle istişareler yapıp karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı: Sandık sonuçlarının yüzde 47'si sisteme girildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, veri girişinde aksama ve gecikme olduğu iddialarını reddetti.

Yener, "Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçeklemiştir" dedi.

Anadolu Ajansı: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Anadolu Ajansı (AA) yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Davutoğlu: Kendi adayımızın kazanacağına inancımız tam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu:

"Biz kendi adayımızın kazanacağına inancımız tamdır. Milletvekilliği seçimlerinde de güçlü bir netice alacağımıza inanıyoruz. Temas ettiğimiz arkadaşlardan da aldığımız bilgiler o yönde. (...) Biz Millet İttifakı olarak bu neticeyi alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Önemli olan Türkiye'de demokrasinin kökleşmesidir. Bu seçimlerin seyri, oluşu, halkın sahiplenmesi başlı başına önemli bir başarıdır."

Kılıçdaroğlu YSK'yı uyardı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime ilişkin bir paylaşım yaptı. YSK'yi uyaran Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." dedi.

Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum."

Sancar: Anadolu Ajansı suç işliyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı oy sayısına tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AA aleni şekilde toplumu manipüle ederek suç işliyor. AA’nın iktidarın sesi olduğunu bir an için bile akıldan çıkarmayalım. Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur. Gözünüz ve kulağınız bizde olsun!"

Yavaş: Büyük kentlerden gelen oylarla 1. turda bitecek

İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yeni açıklamada ellerindeki son verilere göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş ıslak imzalı tutanaklara göre Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,42, Erdoğan'ın yüzde 46,80, Oğan'ın yüzde 5,33 oy aldığını duyurdu.

Büyük kentlerden çok sayıda sandığın sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını dile getirdi. Yavaş "Büyük kentlerden gelen oylarla büyük ihtimalle birinci turda bitecek" dedi.

CHP verileri: Kılıçdaroğlu yüzde 47 ile önde

Cumhuriyet Halk Partisi, ıslak imzalı tutanaklardan elde ettiği sonuçları kendi oluşturduğu veri tabanında derledi.

CHP'nin açıkladığı sonuçlara göre 20.19 itibariyle açılan 77 bin 591 sandıkta son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,54

Recep Tayyip Erdoğan: %46,68

AKP Sözcüsü Çelik: Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oy sayma işleminin şeffaflık içinde yürütüldüğünü savunarak "Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir" dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirme yapıyorlar ve kendi yöntemlerine göre sonuçlara varıyorlar. Aynı şekilde Anadolu Ajansı ve ANKA ajansı da bu bilgilendirmeyi yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden, bir mutabakat bile ortaya çıkmamışken birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüleri panik içinde televizyonlara çıktılar ve Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylediler. Bu diktatörlüktür. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var. Ancak o sonuçları darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var."

Kılıçdaroğlu: Öndeyiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Öndeyiz" ifadesine yer verdi.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: AA bitkisel hayata girmiştir

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Yine bir Anadolu Ajansı (AA) vakası gündemde. Halbuki AA, 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyor. Mahçup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun."

Kaftancıoğlu: İstanbul'da Kılıçdaroğlu önde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da saat 19.17 itibariyle sandıkların yüzde 15'inin sisteme girdiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %51,33

Recep Tayyip Erdoğan: %43,94

CHP'den ilk açıklama: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız.

Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Bize gelen verilere göre tablo olumlu. Bizleri izlemeye devam edin.

YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

Yener, saat 17:33 itibarıyla tüm yurtta oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

YSK Başkanı, seçim sonuçlarına ilişkin farklı kaynaklardan akış olacağını ancak YSK'nin geçici sonuçlarının açıklanmasının beklenmesini tavsiye ettiğini belirtti.