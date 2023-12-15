Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Erzan, 12 Ocak 2024 günü hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Bankacı Seçil Erzan’ın, teknik direktör Fatih Terim’in adını kullanarak, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı gibi futbolcuların da bulunduğu 18 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edildi.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023’te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e erteledi.

Batan imparatorluk: Fatih Terim fonu bilmecesi

soL TV, konuyu "Batan imparatorluk: Fatih Terim fonu bilmecesi" başlıklı video haberinde işlemişti.