Dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Seçil Erzan için 226 yıla kadar hapis istemi

Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında olduğu ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı "Fatih Terim Fonu" dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan ile 12 kişi hakkında yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyada "bankacılık zimmeti" suçundan verilen takipsizlik kararına ilişkin itiraz hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ret kararı verdi.

Bankacılık Kanunu'nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının BDDK veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından savcılığa yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığı ifade edilen kararda, bu hususun muhakeme şartı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Kararda, savcılığın 19 Ekim'de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı hatırlatılarak, BDDK'nin "Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazın yerinde olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Avukatlar itiraz etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "bankacılık zimmeti" suçundan BDDK'nin "yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığı" yönündeki hükmüne istinaden verildiği belirtilen takipsizlik kararına müşteki avukatlarınca itiraz edilmişti.

Müştekiler Burhan Taşpolat, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, Musa Mert Çetin, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır ve İsmail İbrahim Çağlar'ın avukatları, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, takipsizlik kararının kaldırılmasını istemişti.

Bu talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine göndermişti.

Erzan için 226 yıla kadar hapis istemi

Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti. (AA)