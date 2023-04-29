Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı: 5 gözaltı daha

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Erzan'la işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişi daha mali şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiğini, parasının kalmadığını ve ilgili isimlerin bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.