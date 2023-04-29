ORC Araştırma'dan bayram sonrası anketlerde son durum açıklaması

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları son anket çalışmalarına dair bilgi verdi.

"Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, 3. Yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz" diyen Pösteki, "Öyle ki bayramdan sonra, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Erdoğan oylarını artırmış görünürken, hem İnce hem de Oğan oy kaybetmiş. İnce ve Oğan iki taraftan da oy almalarına rağmen, %50 sınırına yakın olan taraf Kılıçdaroğlu olduğu için asıl zararı muhalefete vermekteler. Bu sebeple "bayram ikna konuşmaları" Kılıçdaroğlu'na yaramış gibi görünüyor. Her geçen gün seçimin ilk turda bitme ihtimali artıyor" ifadesini kullandı.