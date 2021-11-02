Sebze meyve el yakıyor: Sadece domatesin fiyatı yüzde 63 arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde i domates, sebze ve meyvelerin miktarı bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı ayına göre fiyatların da artış gösterdiği açıklandı.

ATB, Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domates miktarı geçen yıla göre yüzde 2,40 artarken, fiyatı yüzde 63,98 arttı. Sebzede miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 21,71 artarken, fiyatı yüzde 58,58 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar yüzde 39.08 artarken, fiyat yüzde 7.10 artış gösterdi. (İHA)