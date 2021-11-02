Konutta kullanılan doğalgaza zam gelmedi ama... Yeni zam yağmuru yakında

AKP iktidarının sanayide kullanılan doğalgaza yaptığı son zammın ardından iğneden ipliğe birçok ürüne zam gelecek. Böylece konutta kullanılan gaza seçim korkusuyla yapılamayan zam, diğer ürünler üzerinden yine halkın cebinden çıkarılacak.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni zamlar nedeniyle elektriği en fazla kullanan sektörlerin ürünlere zam yapacağını söyledi.

Özdebir, "Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir" dedi.