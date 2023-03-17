SDG'den açıklama: 'Duhok'ta düşen 2 helikopterde 9 savaşçımız öldü'

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Duhok’ta düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Süleymaniye’ye eğitim ve güç değişimi için giden helikopterlerin düştüğü” ve 9 savaşçılarının hayatını kaybettiği belirtildi.

SDG'den yapılan yazılı açıklamada "IŞİD hücreleriyle mücadele faaliyet ve çalışmaları kapsamında Terörle Mücadele Güçleri (YAT) birliklerinden bir grubun, güvenlik uzmanlığı alışverişinde bulunmak üzere" helikopterler ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine 15 Mart akşamı hareket ettiği belirtildi.

Rudaw'ın aktardığına göre açıklamada “Birliğin 15 Mart akşamı Süleymaniye’ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu YAT Genel Komutanı Şervan Kobani komutasındaki 9 savaşçımız şehit olmuştur” denildi.

SDG açıklamasında, Duhok’un Çemanke nahiyesindeki helikopter dışında düştüğü belirtilen ikinci helikopterin nerede düştüğüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

Açıklamada düşen helikopterlerdekilerin kimlik bilgileri hakkında ayrıntı verilmezken, ailelerine başsağlığı dilendi. Ailelerden cenazelerin resmi olarak alınması ve memleketlerinde toprağa verilmesi için Erbil hükümeti ile işbirliği yapması çağrısı yapıldı. Açıklamada IKBY hükümetinden ailelere yardımcı olması istendi.

Rudaw'ın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Çemanke nahiyesinin Berkiyat köyü yakınlarında düşen helikopterin pilotunun Abdo Mustafa Abdi isimli Şervan Abdi (Kobani) isimli bir SDG savaşçısı olduğu öğrenildi.