SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin konvoyuna saldırı iddiası

ABD’de faaliyet gösteren The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin muhabiri Michael R. Gordon’ın Amerikalı yetkililere teyit ettirdiği haberine göre, dün Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin konvoyuna bir SİHA saldırısı düzenlendi.

serbestiyet.com'un aktardığına göre, saldırıda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı. WSJ’ye konuşan Amerikalı yetkililer, saldırı sırasında konvoyda üç Amerikalı askeri personelin olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililer henüz saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırma aşamasında olduklarını vurgularken, saldırının Türkiye tarafından yapıldığını düşündüklerini belirtti.

SDG, dün gün içinde çıkan suikast girişimi iddialarını yalanlamıştı. Bugün Wall Street Journal’a mail yoluyla ulaşan ABD Merkez Komutanlığı Generali Joe Buccino ise saldırıyı doğruladı.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin saldırı iddiasında bulunmuştu

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, dün Türk İHA'larının Irak'ta ABD konvoyu yakınına saldırı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Erdoğan seçim öncesi kriz yaratıyor. Türkiye'ye yaptırım zamanı" demişti.