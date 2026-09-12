SDG-HTŞ anlaşması sonrası Kobane'de ilk gerilim: Sipan Hizni'nin öldürülmesi sonrası çatışma ve sokağa çıkma yasağı

SDG ile HTŞ arasındaki entegrasyon anlaşması ve örgütün feshedilmesi sonrası bölgedeki ilk gerilim dün yaşandı.

Entegrasyon sürecinden sonra Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı Heseke Tugayı'nda görev yapan Kürt asker Sipan Hizni’nin öldürülmesinin ardından birçok yerde protestolar yaşandı.

Entegrasyon öncesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) silahlı unsurları arasında yer alan Hizni geçtiğimiz gün kaçırılmış ve bir gün boyunca kayıp olarak aranmıştı.

İddiaya göre Heseke'den Deyrozor'a, oradan da farklı bir kentteki köye götürülerek işkence edilen Hizni'nin cansız bedeni dün bulundu.

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Bir Arap aşiretine bağlı silahlı gruplarca kaçırıldığı belirtilen Sipan Hizni'nin boğazının kesilerek öldürüldüğüne dair iddialar bölgede kısa sürede büyük tepkilere neden oldu.

Yaşanan bu durumu protesto etmek amacıyla halk Kobane kent merkezinde bir araya geldi. Toplanmanın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Genel Güvenlik Güçleri bölgeye gelerek kitleye biber gazıyla müdahale etti ve halka saldırdı. Saldırının ardından Kobaneliler ile HTŞ unsurlarını da barındıran Genel Güvenlik Güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Kamera kayıtlarına yer yer silah seslerinin ve HTŞ'ye bağlı güçlerin müdahale esnasında tekbir getirdiği anların yansıdığı gerilim sabaha kadar devam etti.

Çatışmaların artmasıyla halk, HTŞ'ye bağlı İç Güvenlik Güçleri binasını basarak ateşe verdi ve binadaki Suriye bayrağını indirdi.

Protestolar yalnızca Kobane ile sınırlı kalmayarak Heseke ve Halep'in Kürtlerin yoğun yaşadığı Şeyh Maksut mahallesi gibi bölgelerde de gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün kaçırılarak öldürülen Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı Heseke Tugayı'nda görev yapan Kürt asker Sipan Hizni

Kobane cezaevinde yangın: 'Çok sayıda tutuklu yaşamını yitirdi' iddiası

Kuzey ve Doğu Suriye'nin Kobane kentindeki cezaevinde bugün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin cezaevine sevk edildiği olayda alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen onlarca yaralı Kobane'nedeki hastanelere kaldırıldı.

Kobane Alman Hastanesi doktorlarından Mizgin Mürşid, basına yaptığı açıklamada cezaevi yangınında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İddialara göre yangın, Sipan Hizni'nin kaçırılarak öldürülmesini protesto eden ve bu yüzden gözaltında tutulan kişilerin bulunduğu bölümde çıktı.

Dün düzenlenen eylemlerde merkezi hükümete bağlı güçlere tepki gösterdikleri için gözaltına alınanların Halep'e sevk edilmeleri bekleniyordu. Tutukluların Halep'e sevki engellemek için yangın çıkardığı öne sürülse de bu iddia henüz ilgili kurumlar tarafından henüz teyit edilemedi.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Olayların cezaevine taşması üzerine HTŞ kuvvetleri ile güvenlik güçleri Kobane genelinde sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Suriye'de yaşanan gerilim üzerine resmi makamlardan da ilk açıklamalar geldi. Entegrasyon sonrası Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olan eski SDG komutanlarından Sipan Hemo, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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