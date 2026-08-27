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HTŞ-SDG anlaşmasının detayları belli oldu: Abdi Cumhurbaşkanlığı müsteşarı, Ahmed milletvekili olacak

SDG'nin askeri varlığını sonlandırıp HTŞ ile tam entegrasyon sağladığını duyurmasının ardından yeni dönemin ayrıntıları netleşti. Anlaşmaya göre Mazlum Abdi cumhurbaşkanlığı müsteşarı, İlham Ahmed ise milletvekili olarak görev alacak. Kürtçenin ikinci resmî dil kabul edileceği süreçte, YPJ ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 27.08.2026 , 20:05

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan 10 Mart 2025 tarihli mutabakatın tıkanması çatışmalara neden olmuş, HTŞ güçlerinin SDG kontrolündeki bölgelerin önemli bir bölümünü ele geçirmesinin ardından taraflar yeni bir anlaşmayla entegrasyon sürecini yeniden başlatmıştı.

Atılan karşılıklı adımların ve yapılan pazarlıkların ardından, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, önceki gün SDG’nin “bağımsız bir askeri güç” olarak varlığına son verildiğini ve HTŞ ile tam entegrasyonun sağlandığını duyurdu.

SDG Genel Komutanı Abdi, bu açıklamadan kısa bir süre önce Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ile birlikte HTŞ lideri Ahmed Şara'yla görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Abdi ve Ahmed'in HTŞ liderliğindeki yönetimde alacağı görevler, Kürtçe ana dilde eğitim ve YPJ'nin durumuna dair birçok ayrıntı kesinleşti.

Habere göre Abdi Cumhurbaşkanlığı müsteşarı olacak, Ahmed ise Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Suriye Meclisi'ne milletvekili olarak atanacak. Ayrıca Ahmed, Suriye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev alacak. 

Öte taraftan Kürtçe, Suriye'de ikinci resmi dil olarak kabul edilecek ve Kürt coğrafyasında eğitimi örgütlenecek. Bu kapsamda oluşturulacak komisyon Kürtçe materyaller hazırlayacak ve ana dilde eğitime başlanacak. 

YPJ'nin askeri varlığına dair belirsizlik hakkında da karara varıldığı aktarıldı. Toplantının detaylarına ilişkin haberden kısa bir süre sonra YPJ'den sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, YPJ’nin özel bir yapı olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı şekilde görev alacağı belirtildi. 

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