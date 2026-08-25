Mazlum Abdi Şam’dan duyurdu: SDG kendini feshetti

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından HTŞ ve SDG güçleri arasında 1 yıl boyunca kağıt üzerinde kalan entegrasyon görüşmeleri, 18 Ocak'ta yerini topyekun bir çatışmaya bırakmıştı.

HTŞ güçlerinin SDG kontrolündeki bölgelerin önemli bir bölümünü ele geçirmesinin ardından taraflar yeni bir anlaşmayla entegrasyon sürecini yeniden başlatmıştı.

İlerleyen aylarda SDG şehir merkezlerinden ağır silahlarını çekti, Haseke’ye ilk defa Kürt vali atandı, SDG komutanı Sipan Hemo Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ve bugün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, askeri entegrasyonun tamamlandığını açıklayarak SDG'nin feshedildiğini duyurdu.

HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara ile Şam’da iki gündür entegrasyon başlıklarını görüşen Mazlum Abdi, takım elbiseyle kameraların karşısına çıktı ve kararı açıkladı.

Abdi, SDG’nin “bağımsız bir askeri güç” olarak varlığına son verildiğini ve HTŞ ile tam entegrasyonun sağlandığını duyurdu.

Abdi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşma ve güçlerimizin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlanmasının ardından, bugün itibarıyla Suriye Demokratik Güçleri’nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. SDG’nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz."

'Yeni bir sayfa açıyoruz'

"Barış" döneminin başladığını söyleyen Abdi, Suriye'yi "birlikte" iinşa edeceklerinin altını çizdi:

"Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor; barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Savaşçılarımız, Suriye’nin çocuklarına güvenli bir gelecek sunmak için canlarını feda ettiler. Bugün, savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah zamanından barış zamanına, Suriye’yi savunma aşamasından Suriye’yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz."

Abdi'nin konuşmasında yer verdiği başlıklardan biri de anadilde eğitim oldu. Kürtçe eğitimin HTŞ yönetimi ile görüşmelerde pürüz yaşanan başlıklardan biri olduğu iddia ediliyordu. Abdi, bu konuda bir anlaşmaya varıldığını duyurmadı ancak taleplerini bir kez daha dile getirdi ve yıl içinde uygulamaya geçilmesini istedi:

"Kürtçe eğitim hakkı, halkımızın on yıllardır uğrunda çabaladığı en önemli haklardan biridir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu hakkın korunacağını çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Kendisinden anadilde eğitim hakkı ve bu kararın gelecekte geliştirilmesi konusunda açık fikirli bir yaklaşım talep ettik. Bu kararı bu yıl içinde uygulamaya koymak için çalışacağız ki gelecekte bunun üzerine daha fazlasını inşa edebilelim."

'Yeni görevler teklif edildi'

Rudaw'ın haberine göre, iki gün süren entegrasyon görüşmelerinde SDG heyetine Genel Komutan Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed başkanlık etti.

Heyette YPJ Genel Komutanlığı üyesi Newroz Ahmed, Doğu Bölgesi İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Semir Oso ve Haseke’de görev yapan güvenlik yetkilileri de yer aldı.

YPJ’nin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesi yönünde bir uzlaşının sağlandığı kaydedildi.

Rudaw'ın üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre, toplantılarda Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’e yeni görev önerileri sunuldu.

Mazlum Abdi’ye Şara’nın danışmanı olması, İlham Ahmed’e ise Suriye Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda yer alması yönünde teklif sunulduğu bildirildi.

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