İddia: Feshedilip HTŞ'ye entegre olan SDG'nin 1200 üyesi Türkiye'ye dönecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) feshedilmiş, bünyesindeki birliklerin tümüyle Suriye'de yönetimi elinde tutan cihatçı HTŞ ordusuna entegre edilmesine karar verilmişti.

Nefes gazetesinin haberine göre, fesih kararıyla birlikte SDG'deki Türk vatandaşlarının akıbeti de gündeme geldi.

"Güvenlik kaynaklarına" dayandırılan habere göre, SDG üyesi yaklaşık 2 bin Türk vatandaşından suça karışmadığı tespit edilen 1200'ünün çerçeve yasa kapsamında Türkiye'ye geri dönmesi planlanıyor. Kalan 800 kişininse Irak'taki PKK kamplarına gönderilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından HTŞ ve SDG güçleri arasında 1 yıl boyunca kağıt üzerinde kalan entegrasyon görüşmeleri, 18 Ocak'ta yerini topyekün bir çatışmaya bırakmıştı.

HTŞ güçlerinin SDG kontrolündeki bölgelerin önemli bir bölümünü ele geçirmesinin ardından taraflar yeni bir anlaşmayla entegrasyon sürecini yeniden başlatmıştı.

İlerleyen aylarda SDG şehir merkezlerinden ağır silahlarını çekti, Haseke’ye ilk defa Kürt vali atandı, SDG komutanı Sipan Hemo Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ve geçtiğimiz gün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, askeri entegrasyonun tamamlandığını açıklayarak SDG'nin feshedildiğini duyurdu.

HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara ile Şam’da iki gündür entegrasyon başlıklarını görüşen Mazlum Abdi, SDG’nin “bağımsız bir askeri güç” olarak varlığına son verildiğini ve HTŞ ile tam entegrasyonun sağlandığını duyurdu.

ABD, İngiltere ve Fransa kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Önümüzdeki dönemde başta Mazlum Abdi olmak üzere SDG yöneticilerine Suriye yönetiminde yeni görevler verilmesi bekleniyor.

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