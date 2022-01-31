Scotty işçileri düşük zamları protesto etti

Düşük zamları protesto eden Scotty işçileri kontak kapatarak İstanbul’daki genel merkez binası önünde buluştu.

Scotty firmasının yapmış olduğu düşük zammı protesto etmek için bir araya gelen işçiler şirket önünde toplandı. Haklarını almak için eylem yapan işçiler, yaptıkları açıklama sonrasında dağıldı.

soL’a konuşan bir Scotty işçisi ise şunları aktardı:

‘Komik zamları protesto etmek amacıyla toplandık’

“Burada Scotty firmasının esnaf kurye çalışanlarına yapmış olduğu komik zamları protesto etmek amacıyla toplandık. Açıklanan enflasyon oranının çok altında bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Bize reva görülen zam oranı yüzde 22. Biz paket başı ücretle anlaşıp kargoları dağıtarak işe başladık. Fatura ve diğer birçok kaleme gelen yüzde 100'e varan zamlardan dolayı aracın bakımı, yakıt ya da aylık giderimiz 6 bin 500-7 bin gibi bir rakamı buluyor. Scotty firması ise bize 10 bin 700 lira civarında bir teklifte bulunuyor. Biz insan gibi yaşayabilmek, ailemizi geçindirebilmek ve bu ücretlere itiraz etmek için buraya geldik. Hakkımızı alana kadar da eylemi sürdürmeye kararlıyız. Emekçilerden destek istiyoruz. Haklıyız, hakkımızı alacağız”.