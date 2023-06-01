Schengen vizesinde randevu krizi: Her 2 başvurudan birine ret veriliyor

Avrupa’ya seyahat etmek isteyen kişilerin başvurduğu Schengen vizesinde randevu krizi yaşanıyor. En yakın randevuların yaklaşık 2 ay sonraya verildiği görüldü. Randevu alabilenlerin onay süresi uzarken, vize başvurularında ret yanıtı alanların sayısı da artıyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Almanya için vize başvurusunda bulunmak için resmi olarak yetkilendirilmiş kurum olan iDATA’nın sitesine girildiğinde şehirlere göre tercih yapılıyor. iDATA üzerinden vize başvurusu için randevu almak istenildiğinde İzmir ofisinde randevu için tarih verilmezken, Antalya ofisinde en yakın randevu 28 Ağustos 2023 tarihine veriliyor. Ankara Ofisinde de yine İzmir gibi randevu bulunamazken, İstanbul’daki bir ofiste en yakın randevu tarihi 20 Temmuz olarak veriliyor.

'Bu örtülü bir ambargo mu bilemiyoruz'

Tur şirketi sahibi Hasan Demir, “Vize randevularının çok geç olması veya bulunamamasıyla ilgili şikâyetler bize de geliyor. ‘Bu örtülü bir ambargo mu, yoksa yoğunluktan mı kaynaklanıyor?’ bilemiyoruz ama böyle bir gerçek var. Genel olarak yoğunluk deniyor. Hem vize randevularını çok ileri tarihe veriyorlar hem de vize reddedilme sayısı çok yüksek. Daha önce defalarca yurtdışına gitmiş, hatta aile bireyleri bile o ülkelerde olan insanların bile ret aldığını duydum” dedi. Demir, “Şirketler mecburen kişileri vizesiz tatillere yönlendiriyoruz. Zamanında vize alınamıyor, kalkması gereken turlar vize engeline takıldığı için kalkamıyor. Bu da tur operatörü için büyük bir zarar anlamına geldiği için vizesiz tur ve tatillere yönlendirme yapılıyor. Mısır destinasyonu var örneğin tatil neredeyse Türkiye’den daha ucuza geliyor. O bölgelere talepler biraz da mecburiyetten dolayı artmış durumda. Aynı şekilde Balkan ülkelerine de talep var” diye konuştu.

'Eğitim alma hakkım engellendi'

Polonya’da Akademia WSB Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi için hak kazanan ve okula kayıt yaptıran bir öğrencinin vize başvurusu da reddedildi. İsmini vermek istemeyen öğrenci, şunları söyledi:

“Okulun mülakatına girdim ve geçtim. Daha sonra gerekli belgeleri hazırlayarak okula kaydımı yaptırdım. Okul bana vize alırken sorun yaşamamam için ıslak imzalı evrak gönderdi. Ben de bütün gerekli belgeleri toplayarak vize başvurusunu yaptım ancak 10’uncu madde gerekçe gösterilerek başvurum reddedildi. Okulun kayıtlı öğrencisi olmama rağmen eğitim alma hakkım engellendi.”

'Sistemli bir engelleme var'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek, "Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15’in üzerinde iken, 2023’te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" dedi. Bağlıkaya ‘‘Tüm sektör bu sorunun ivedilikle çözülmesini bekliyor’’ dedi.