SBK'nın uçağı 'Digor' icradan satılıyor: Soylu ve Ağar kullanmıştı

ABD’den Türkiye’ye kara para aktarmakla suçlanan ve halen Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait iş jeti icradan satışa çıkarıldı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Bombardier Global XRS tipi uçak, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından, 21 Şubat’ta düzenlenecek ihalede açık artırma usulüyle satılacak. İhale 70.6 milyon liradan başlayacak. Atatürk Havalimanı E-Kapısındaki 4 numaralı hangarda yapılacak ihalede yeterli talep olmazsa 9 Mart’ta tekrarlanacak. İhaleye girmek isteyenler yüzde 20 tutarında teminat yatırmak zorunda.

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10. Sulh Hakimliği’nin verdiği kararla Ekim 2020’de el konulmuştu.

Soylu kullanmıştı

Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağı kullananlar arasında dikkat çeken isimler gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu öncesi özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Haber üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada “Bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur” denilmişti.

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, uçağı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın da kullandığına ilişkin fotoğrafları yayınlamıştı.