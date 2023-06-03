SBK'nın eski ortağı Bereket Öner ikinci defa silahlı saldırıya uğradı

2021’de uğradığı saldırıda bacağından yaralanan Bereket Öner, ortağını suçlayarak “Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki ifademi geri çekmediğim için vuruldum” demişti.

Birgün yazarı Timur Soykan'ın haberine göre Bereket Öner’e bu kez İstanbul İkitelli’deki bir avukat ofisinin önünde ateş açıldı. Toplam 12 kurşun sıkıldı ve üç tanesi Bereket Öner’in bacaklarına isabet etti.

Son saldırının ardından adı geçen kişiler arasındaki bağlantıları aktaran Soykan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

''(...) 2013’te Bereket Öner, İstanbul Boğazı’ndaki lüks otel Les Ottomans’ta Türkiye doğumlu Ermeni iş insanı Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) kaldığını öğrendi. İddiaya göre; saunada tanıştılar. Lev Aslan Dermen eşini yeni kaybetmişti ve üzgündü. Bereket Öner, zengin rolünü iyi oynar ve kısa sürede insanlarla samimi olmayı başarırdı. Lev Aslan Dermen’e şirketler sahibi, siyasilerle yakın ilişkileri olan SBK Holding’in patronundan bahsetti.

Ertesi gün otele önce motosikletli trafik polisleri sirenler çalarak girdi. Arkadaki lüks makam aracından Sezgin Baran Korkmaz indiğinde etrafını iri yarı, siyah takım elbiseli korumalar sarmıştı. Otelin koridorunda korumalar arasında yürürken yanında Bereket Öner de vardı. Lev Aslan Dermen için zengin ve siyasi çevresi çok geniş bu adam biçilmiş kaftandı. Çünkü ABD’de elde ettiği yüz milyonlarca dolar kara parayı aklamak için büyük bir organizasyon gerekiyordu.

ABD’de Mormon tarikatına mensup Kingston Kardeşlerle birlikte bioyakıt üretimi yapmış gibi ABD Hazinesi’nden teşvik alıyorlardı. Oysa aynı gemiler aynı yakıt ile limanlar arasında geziyordu, bioyakıt üretimi sadece kâğıt üzerindeydi.

Lev Aslan Dermen ile Kingston kardeşler ABD’de vurgun yaparken gösterişli bir hayat sürüyordu. Bereket Öner, haftalarca Lev Aslan Dermen’in Los Angeles Beverly Hills’teki dev malikânesinde kaldı. Canları sıkıldığında özel jet ile Las Vegas’a gidip kumar oynuyorlardı. SBK de işleri görüşmek için sık sık geliyordu. Sonuçta 511 milyon doları, Türkiye’de aklamanın yolunu döşüyorlardı.

(...)

Bereket Öner’in düğününde kara para trafiğinin bütün aktörleri vardı. Ayrıca Mübariz Mansimov ve Mehmet Ağar düğünün davetlileri arasındaydı ve bu kareye girdiler. Sonuçta kara parayla Mega Varlık Yönetim A.Ş.’yi kurdular. Üstelik varlık yönetim şirketi için istihbarattan emniyete kadar onlarca kurumdan onay belgesi gerekmişti. Bununla da yetinmediler. Kingston Kardeşleri pasaport kontrolünden bile geçmeden Türkiye’ye soktular. Kara parayla Türkiye’de banka kurmayı denediler.

Bu sırada Türkiye’deki en büyük sigorta şirketini, Paramount Otel gibi dev turizm tesislerini, fabrikalar satın almışlardı. Hatta Karsan Holding’in hisselerini bile toplamışlardı. Avrupa’da şirketler kurarak oteller satın alıyorlardı.

(...)

SBK, büyük kara para suçlamalarına karşın tutuklanmadı. Mal varlığındaki tedbirler olmayan MASAK raporuyla kaldırıldı. Kara parayla aldıklarını satmasının önü açıldı. Örgüt suçlaması garip bir biçimde geri çekildi. Karsan Hisseleri ile ilgili Saray devreye girdi. Hisseleri İnan Kıraç’a düşük bedelle vermesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı. ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalanan SBK, son olarak ABD’ye iade edildi ve orada yargılanıyor.

Bereket Öner ise 29 Nisan 2021’de İstanbul Ataşehir’de bacağından vuruldu. SBK tarafından ifadesini değiştirmesi için tehdit edildiğini ve bu nedenle vurulduğunu iddia etti. Ancak olayla ilgili davanın duruşmasında bu ifadesini değiştirerek SBK’yi suçlamadı. Hatta Bereket Öner’in SBK’den para almak için kendisini vurdurduğunu bile iddia edenler oldu.

Film ve romanlara taş çıkartacak olaylar zinciri henüz bitmedi. Kurşunlar da susmadı.

Bereket Öner, önceki gün saat 14.00 sıralarında İstanbul İkitelli’deki bir villada faaliyet gösteren avukatın bürosundaydı. İddiaya göre; ikisi beyaz biri siyah üç otomobil bu ofisin yakınında durdu. Bereket Öner, telefonla konuşmak için villanın dışına çıktığında beyaz otomobilden çıkan iki kişi ateş açtı. Bereket Öner villanın içine kaçarken sağ bacağına iki, diğer bacağına bir kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bereket Öner ameliyata alındı. Sağlık durumu iyi. Bereket Öner’in yakınları, avukatın ofisine 12 kurşun sıkıldığını anlattı. Saldırganların Bereket Öner’i öldürmeyi hedeflediğini öne sürdüler. Bereket Öner’in avukatı, Organize Şube’nin soruşturmayı yürüttüğünü ve kamera kayıtlarında görünen saldırganların kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.''