Saray'da Erdoğan için göreve başlama töreni: 'Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım'

TBMM'de yemin eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Beştepe'deki Saray'ına geçti.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Saray'a girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Törene 4 bin kişinin davet edildiği belirtilirken, resepsiyonda çok sayıda devlet başkanı, başbakan, bakan yer alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nêçîrvan Barzani'nin de aralarında olduğu 20 lider törene katıldı.

Törende yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan ile özel olarak tokalaştı. Erdoğan da konuşmasında Gül'e ayrıca teşekkür etti.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İradeleri farklı yönde tecelli etse de sandığa giden tüm vatandaşımı tebrik ediyorum.

ediyorum. Sırf oy tercihlerinden dolayı 2 haftada hakarete maruz kalan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum.

bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız.

üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk.

Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir.

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Biz seçimden sonra iç muhasebesini yapan, kendini yenileyen bir geleneğe sahibiz.

Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım . Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim.

. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim. Demokrasimizi, darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz.

güçlendireceğiz. Bize oy vermeyenler ile muhabbetin diliyle konuştuk.

konuştuk. Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli irade ile barışmasını istiyoruz.

Yeni kabine açıklanacak

Erdoğan, yabancı konuklar için saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek akşam yemeğinin ardından yeni dönemin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan'ın törenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.