Saymaz: Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın anlaştığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme bugün devam edecek.

Ümit Özdağ bugün bir açıklama yaparak görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirtti. "İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor" diyen Özdağ, "Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı. Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.