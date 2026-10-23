Saymaz: Kadıköy'ün ardından Maltepe de Yeni Parti'ye geçiyor

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in Yeni Parti'ye katılması bekleniyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in Yeni Parti'ye katılma kararı aldığını aktardı.

Saymaz'ın aktardığı kulis bilgilerinde, resmi geçiş töreninin ve kamuoyu açıklamasının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir takvim paylaşılmadı.

Önümüzdeki günlerde hem Esin Köymen'den hem de Yeni Parti yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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İstanbul’da Yeni Partiye katılan ikinci başkan olacak

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 22 Ekim’de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Yeni Parti'ye katıldığını duyurmuştu. Esin Köymen’in de CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçmesiyle birlikte, İstanbul’da bu partiye katılan ikinci belediye başkanı olarak kayıtlara geçecek.

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