Saymaz: İmamoğlu’na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ’cü çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve siyasi yasak uygulanmasına hükmedilmişti.

Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması beklenirken, kararı veren hakim Mehdi Komşul'un ailesinin Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkileri ortaya çıktı.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, Komşul'un taciz nedeniyle soruşturma geçirdiğini ve kardeşinin öğrenciliğine KHK ile son verildiğini açıkladı.

Saymaz, yazısında şu ayrıntılara yer verdi:

"Her kim muhaliflere karşı hukuku eğip büküyor ve silah olarak kullanıyorsa, mutlaka FETÖ ile bağlantılı bir aile bireyi ve yakını ortaya çıkıyor.

Tesadüf değil.

Örneğin, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan. Kardeşi İlhan ihraç edilmişti.

Gezi Parkı Davası Hakimi Murat Bircan. Eşi Arzu, hem şüpheli hem de itirafçı.

Bu halkaya en son, Ekrem İmamoğlu Davası’na bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul eklendi. Komşul’un kardeşi Muhammed Ziya, devlet bursuyla İngiltere’de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiği kesilmiş.

Şaşırdınız mı?

Doğrusu, ben şaşırmadım.

Bugüne kadar açığa çıkmamasına hayret ediyorum.

(...)

Komşul, zaafları olan bir yargıç…

İddia o ki 2015 yılında mahkemesinin yazı işleri müdürüne ve katibesine tacizde bulunmaktan idari soruşturma geçirdi. Duruşma salonunda kürsü altında uygunsuz hareketler yaptığı ve yakınlaşmak için katibeye Kuran armağan ettiği iddia ediliyor.

Komşul’un 25 yaşındaki kardeşi Muhammed Ziya hakkındaki gerçek bugün ortaya çıkıyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul, 2011’de burs sınavlarını kazanarak, İngiltere’deki University of Liechester’de doktoraya başladı.

15 Temmuz’da İngiltere’deydi.

Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor.

Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı.

Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?"