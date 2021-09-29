Sayıştay raporuna yansıdı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 'bahis reklamı' işine mi girdi?

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken usulsüzlükler tespit edildi.

Üniversitenin ihale süreçleri, imzaladığı reklam anlaşamlarındaki usulsüzlükler rapordaki bulgular arasında yer aldı.

Keyfe göre ihale

Sayıştay tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken bulgulardan biri, "Yapım İşi İhalesinin Kanuni Şartlar Oluşmadığı Halde Pazarlık Usulü ile Gerçekleştirilmesi" oldu.

Üniversite tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Ziraat Fakültesi Mini Çay Fabrikası İkmal Yapım İşi” ihalesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca pazarlık usulü ile yapılabilme şartlarının oluşmadığı tespit edilirken, söz konusu usulle ihalenin ancak doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde mümkün olduğu ifade edildi.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan “Coronavirüs(Covid-19) Tedbirleri Hakkında Duyuru” ile birlikte ihalelerin elektronik olarak gerçekleştirilmesinin uygun olacağı ifadelerine yer verildiğinin hatırlatıldığı denetleme raporunda, "gerekli şartlar tam olarak oluşmadığı halde 'Ziraat Fakültesi Mini Çay Fabrikası İkmal Yapım İşi' ihalesinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinin Kanun’da belirtilen; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi gibi temel ilkelerle bağdaşmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

Üniversite tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda EKAP’a kayıt zorunluluğunun yerine getirilmediği tespitine de yer verilen raporda, "Üniversite tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi uyarınca parasal limitler dahilinde yapılan alımların tamamına yakın bir kısmında, yüklenicilere yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı görülmüştür" ifadesi yer aldı.

Usulsüz şekilde reklam aldılar, ücreti bile belli değil

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla İmzalanan Reklam Sözleşmesi İle Hazine Taşınmazının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi" başlıklı tespitte ise "Üniversiteye ön tahsisli taşınmazlar üzerinde eğitim, sağlık ve sosyal amaç taşımayan kiralama uygulamalarına yer verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

13.01.2020 tarihinde yapılan sözleşme 5 yıl süreli olup kira bedeli KDV hariç 4.440.000,00 TL’dir. Bu kiralama, eğitim, sağlık ve sosyal amaç içermediğinden, kiralama işlemlerinde Rize Defterdarlığı yetkilidir. Üniversite yetkisi dışında bir kiralama işlemi yapmıştır.

Bu sözleşmeye göre sahil dolgu alanına yapılacak olan spor birimlerinin duvarlarına, reklam tabelalarının 5 yıl süre ile asılı olmasına karşılık Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine KDV hariç olmak üzere 4.440.000,00 TL tutarında reklam bedeli ödeyecektir Aynı sözleşmenin 7’nci maddesinin ’nci fıkrasında “Teşkilat Başkanlığı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin birinci fikrada belirtilen reklam bedelinde uygun gördüğü miktarda indirim yapabilir; bu indirim nedeniyle Rektörlük herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” denilmektedir. Bu hükme göre; reklam bedelinin tutarı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından istenildiği gibi değiştirilebilecek olup, Üniversitenin bu konuda belirleyici rolü yoktur.

Bahis ve şans oyunlarının reklama konu edilerek özendirilecek ve yaygınlaştırılması sağlanacak bir ticari faaliyet gibi değerlendirilmediği, tersine sıkı tedbir ve ağır cezalarla caydırılarak, sadece kontrol ve gözetim altında ve belirlenmiş sınırlar dâhilinde oynanmasına müsaade edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle belirtilen sözleşme sosyal amaç da içermemektedir.

Üniversiteye ön tahsisli taşınmazlar üzerinde eğitim, sağlık ve sosyal amaç taşımayan kiralama uygulamalarına yer verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.