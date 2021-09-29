Sayıştay raporuna yansıdı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 'bahis reklamı' işine mi girdi?

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken usulsüzlükler tespit edildi.
Üniversitenin ihale süreçleri, imzaladığı reklam anlaşamlarındaki usulsüzlükler rapordaki bulgular arasında yer aldı.
Keyfe göre ihale
Sayıştay tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken bulgulardan biri, "Yapım İşi İhalesinin Kanuni Şartlar Oluşmadığı Halde Pazarlık Usulü ile Gerçekleştirilmesi" oldu.
Üniversite tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Ziraat Fakültesi Mini Çay Fabrikası İkmal Yapım İşi” ihalesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca pazarlık usulü ile yapılabilme şartlarının oluşmadığı tespit edilirken, söz konusu usulle ihalenin ancak doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde mümkün olduğu ifade edildi.
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan “Coronavirüs(Covid-19) Tedbirleri Hakkında Duyuru” ile birlikte ihalelerin elektronik olarak gerçekleştirilmesinin uygun olacağı ifadelerine yer verildiğinin hatırlatıldığı denetleme raporunda, "gerekli şartlar tam olarak oluşmadığı halde 'Ziraat Fakültesi Mini Çay Fabrikası İkmal Yapım İşi' ihalesinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinin Kanun’da belirtilen; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi gibi temel ilkelerle bağdaşmadığı değerlendirilmektedir" denildi.
Üniversite tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda EKAP’a kayıt zorunluluğunun yerine getirilmediği tespitine de yer verilen raporda, "Üniversite tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi uyarınca parasal limitler dahilinde yapılan alımların tamamına yakın bir kısmında, yüklenicilere yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı görülmüştür" ifadesi yer aldı.
Usulsüz şekilde reklam aldılar, ücreti bile belli değil
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla İmzalanan Reklam Sözleşmesi İle Hazine Taşınmazının Ticari Amaçla Kiraya Verilmesi" başlıklı tespitte ise "Üniversiteye ön tahsisli taşınmazlar üzerinde eğitim, sağlık ve sosyal amaç taşımayan kiralama uygulamalarına yer verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir" denildi ve şu ifadelere yer verildi: