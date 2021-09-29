Bakanlığın metro ısrarının nedeni belli oldu: Cengiz, Kalyon ve Kolin vurgunu

Sayıştay’ın son günlerde paralel metro hattı işletme ısrarıyla bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili 2020 yılı için hazırlanan denetim raporu yayımlandı. Raporda yer alan bulgular Bakanlığın ‘metro’ ısrarının nedenini de ortaya çıkardı.

Sayıştay raporunda metro işinin ihalesinin aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın yapımı ihalesini alan İGA’nın ortaklarına verildiği görüldü. Şenbay-Kolin ortak girişimi ile imzalanan Gayrettepe -İstanbul Havalimanı metro sözleşmesi Cengiz-Kalyon-Kolin ortak girişimi tarafından devralındı.

Metro için havalimanı inşaatı sözleşmesi kapsamında İGA sorumluluğunda yapılan kazılar eksik yapılarak istenildiği şekilde tamamlanmadı. Bu noktada, idare gerekli kazı bedelinin “Görevli Şirketten tahsil edilmesi karşılığında” kazının metro yüklenicisi tarafından yerine getirilmesine karar verdi. Kazı metro yüklenicisine yaptırıldı.

Raporda yer alan bulgularda Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı (Gayrettepe Metro) işinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından ihale edilen İstanbul Havalimanı inşaatı için kazı imalatlarının bedelinin DHMİ’den tahsil edilmediği yer aldı. DHMİ’den yapılan açıklamada da İGA’nın eksik bıraktığı kazı bedelini kendilerine ödemediği belirtildi.

Bakanlık, kazı işinin metro inşaatının tamamlanma tarihinde gecikme yaşanmaması adına ve bedelinin DHMİ'den tahsil edilmesi şartıyla metro yüklenicisi tarafından yaptırılmasına karar verdi. Bu iş için yükleniciye toplam 454.287 metreküp kazı imalatı karşılığı olarak, 17,49 Euro birim fiyatı üzerinden 2020 yılı Ocak ve Şubat ayları hakedişlerinde toplam 7.945.479,63 Euro ödendi. Ortakları aynı olan İGA’nın eksik bıraktığı ve bedelini ödemediği iş metro ortak girişimine yaptırılarak Bakanlık 7,95 milyon Euro daha zarar ettirildi.