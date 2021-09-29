AKP’li belediye başkanından torpil savunması: Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu?

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesi’nin ilana çıktığı 5 işçi kontenjanına alınacak işçilerin isimlerinin belli olduğu ve bu isimlerin; belediye meclis üyelerinin yakınları olduğu iddia edildi.

Elazığ’da yayın yapan Günışığı Gazetesi'nden Faik Akgün'ün haberine göre, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, iddiaların doğru olduğunu ifade etti. Belediyeye alınacak 5 ismin de, kendisine ve meclis üyelerine yakın isimler olduğunu açıkladı.

Yıldırım, bütün iddiaların doğru olduğunu vurgulayarak, vatandaşın hukuksuz alımlara gösterdiği tepkilerin "boş tepkiler" olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Evet iddialar doğru… Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok... İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” dedi.