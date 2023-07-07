Saygı Öztürk: Bolu Beyi’nin ihracı kesin gibi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve bir süre önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin olarak, "İhracı kesin gibi" yorumunu yaptı.

Öztürk, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Özcan'la ilgili kararını vermek için aylarca beklemeyecek. Özcan'dan savunması istendi. Özcan, 20 Temmuz'da, ihraç talebine karşı YDK'da savunma yapacak. Daha önce yaptığı açıklamalarda da parti yönetimini küçük düşürücü beyanının olmadığını öne sürmüştü. Tanju Özcan hakkında YDK nasıl karar verir bilemem ama uzatılmadan hatta en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Başkanlığını CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başkan Yardımcılığını Ahmet Ersen Özsoy'un yaptığı, üyeleri arasında İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün bulunduğu 15 kişilik YDK, 20 Temmuz'da Tanju Özcan'ı dinleyecek."