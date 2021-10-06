Savunma sanayiine 'FETÖ' soruşturmasında mühendisler itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Gülen cemaatinin TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlardaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Mühendis olan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri hakkında daha önce adli işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise Covid-19 nedeniyle tedaviye alındığı öğrenildi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

13 mühendis hakkında soruşturma başlatılmıştı

MİT Başkanlığıyla çalışma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 mühendis hakkında 28 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3'ü görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, uçak, havacılık ve uzay mühendisi 13 şüpheliden 7'sini gözaltına almıştı.