Savunma Sanayi'nde 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 13'ü savunma sanayi ile ilişkili 26 şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

1- Örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan, aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade veren bir kısım şüphelilerin beyanlarında örgütsel faaliyetlere katıldıklarına dair aleyhlerinde ifade bulunan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup 3’ü halen görevde 10’u daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 13,

2-Örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen, yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları anlaşılan 13,

Olmak üzere toplam 26 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 28.09.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, Devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları anlaşılmıştır.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Organize Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."