Savunma Sanayii Başkanı'ndan Ukrayna'daki SİHA'larla ilgili açıklama

Antalya Diplomasi Formu'nda değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna'da kullanılmakta olan SİHA'lar, S-400 süreci ve Altay Tankının prototipi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da kullanılmakta olan SİHA'ların gündeme getirilmesinin çok anlamlı olmadığını söyleyen Demir, "Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur. Ülkeler bunları kullanma konusunda tabi ki serbesttir" ifadelerini kullandı. Demir konuya dair "Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Şimdiye kadar biz de çeşitli ortamlarda karşımızdaki hasımlarda birçok ülkenin silahını gördük" dedi.

Altay Tankının prototipinde kullanılacak olan motorun Güney Kore'den geldiğini belirten Demir, "Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor. Mayıs'ı bekliyoruz. Tankının prototipini o motorla göreceğiz. O denklemde bir gerileme yok" dedi.

Demir S-400 sürecine dair ise şunları söyledi:

"S-400 sürecinin eşyanın tabiatına uygun olarak hızlanmasını zaten beklemiyorduk. Sözleşmesel yükümlülükler olarak bir sıkıntımız yok. Herkes kendi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kararlı. Bunun gerçekleşmesi, sahaya uygulanması, daha çok teknik değerlendirmeler yapılması gerektiği için süreç tabiatı icabı uzadı. Sözleşme ve temas anlamında bir sıkıntı yok"