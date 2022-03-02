Rusya'ya karşı Bayraktar SİHA'larını ve ABD füzelerini kullanan Ukrayna, iki başlıkta da yeni desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna: Yeni Bayraktar SİHA'ları elimize ulaştı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, yeni parti Bayraktar SİHA'larının ülkeye ulaştığını duyurdu.
Haber Merkezi
Rusya'ya karşı Bayraktar SİHA'larını ve ABD füzelerini kullanan Ukrayna, iki başlıkta da yeni desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulundu.