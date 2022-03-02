Ukrayna: Yeni Bayraktar SİHA'ları elimize ulaştı

Rusya'ya karşı Bayraktar SİHA'larını ve ABD füzelerini kullanan Ukrayna, iki başlıkta da yeni desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulundu.