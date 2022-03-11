Stoltenberg: Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimatı çok önemli

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg CNN Türk'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA'larla önemli destek sağladığını söyledi.

Stoltenberg "Sayın Çavuşoğlu ile görüştüm. Sayın Erdoğan ile de görüşeceğim. Moskova ve Kiev arasında büyük bir arabuluculuk görevi yürütülüyor. Ukrayna'ya destek sağlamalıyız. Ukrayna liderlerinin liderliği bizi etkiledi. Türkiye de askeri ve ekonomik destek veriyor" dedi.

Bütün NATO müttefiklerinden Rusya'ya karşı yaptırımlar beklediklerini söyleyen Stoltenberg "Bu konuyu sayın Çavuşoğlu'na da ilettim. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Türkiye kilit kapasiteler de sağlıyor Ukrayna'ya. SİHA'lar bu noktada önemli. Detay vermeyeyim bu SİHA'ların teslimatı için çok önemli" dedi.