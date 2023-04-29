Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Demir, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin yaptığı açıklamaya "Söz konusu şirket ile defalarca görüştük. Bu şirket defalarca çeşitli projeler ve çeşitli iş birlikleri konuşuldu ama şunu vurgulamak lazım sahiplerinin Türk olmasına rağmen bu şirket bir Amerikan şirketi. ABD savunma işlerini yapan bir şirket. ABD'nin bütün kısıtlamalarına tabi bir şirket ABD hükümetinin onayı olmadan bir şey yapmalar mümkün değil" dedi. İsmail Demir, "Dün de ATAK 2 uçtu. Bu yıl da müjdelerin arkası kesilmeyecek inşallah" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı video ile "Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılığın merkezi yapacağız" açıklamasında bulunmuş ve "Bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün" demişti.