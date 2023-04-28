Erdoğan'ın damadı Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı video ile "Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılığın merkezi yapacağız" açıklamasında bulunmuş ve "Bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün" demişti.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen 7. Teknofest kapsamında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hedef alarak, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır" dedi.

Bayraktar'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

'Köstek olmaya takoz koymaya niyetlenenler var'

"Daha önce de anlatmıştım, en ileri teknolojiye sahip İHA ya da uçağı da yapsanız, önüne konulacak tahta plastik takoz uçmasına engel olur. SİHA'larımızı geliştirirken de kurduğumuz T3 Vakfı'nda çalışırken de takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, hala da karşılaşmaya devam ediyor. Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya takoz koymaya niyetlenenler var. Ne dediler, dokunacaklarmış. Bir kez de buradan söyleyeyim, dokunacağız dediği tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz.

Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar.

'Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil...'

Bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır.

Gerektiğinde milli teknoloji hamlesini Hz. Musa'nın annesinin bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçleri ve tuzaklarına karşı yerin göğün zamanın mekanın kaderin ve suyun akışının hakimine sonra da sizlere milletimize emanet etmeyi biliriz.

Her bir karışı şehit kanı ile sulanmış, geldikleri gibi giderler sözündeki güvenin adresi bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz."