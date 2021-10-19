Savcıya 'siyasi cinayet' yanıtı: Eski istihbaratçılardan duyumlar aldım

İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayet kaygım var” açıklaması ile başlayan ve bu açıklamalara ilişkin bir gazetedeki “benzer duyumlar aldığı” yönündeki ifadeleri ile ilgili dün Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan ile telefonda görüştü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Aydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinin “telefonla ifade vermeye davet edilmesi” üzerine, Başsavcı Vekili Tufan’a “telefonla bilgi ve duyumlarını aktardığı” belirtilirken, Aydın’ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’de protesto edilmesinin ardından sarf ettiği “Bunlar daha iyi günleriniz. Durun bakalım, başınıza daha neler gelecek” sözlerini anımsattığı kaydedildi.

Aydın’ın daha sonra yazılı ifade de vereceği belirtilirken, Tufan’a, “siyasi cinayetler yaşanabileceğine” yönelik “bazı eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar aldığını” belirttiği dile getirildi. Aydın’ın, Tufan’a, “Türkiye’de bu tür siyasi cinayetler yaşanmasını beklemiyorum. Ancak eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar geliyor. Gazeteciler de siyasetin gergin ortamına işaret ederek köşelerinde bu tür iddiaları kaleme alıyor. Tüm bunlara bakarak, deneyimli bir siyasetçi olarak, öngörüde bulundum” dediği kaydedildi.