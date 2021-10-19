Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'çözüm süreci'ne dair açıklamada bulundu.
Kısa Dalga'dan Beril Eski'ye konuşan Demirtaş, "Çözüm sürecinde yanlış giden neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Demirtaş: PKK'nin silahlı mücadeleyi bırakmasına on gün kalmıştı, Erdoğan buna izin vermedi
Demirtaş çözüm sürecine ilişkin konuştu, 'PKK’nin Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi bırakmasına sadece on gün kalmıştı. Ama Erdoğan buna izin vermedi' dedi.
Haber Merkezi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'çözüm süreci'ne dair açıklamada bulundu.
Kısa Dalga'dan Beril Eski'ye konuşan Demirtaş, "Çözüm sürecinde yanlış giden neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: