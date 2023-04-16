Savcılık Dina'nın Adli Tıp dosyasını halen İstanbul’a göndermedi

Karabük'teki Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cesedi İstanbul’a gönderilirken, Savcılığın Adli Tıp dosyasını halen İstanbul'a göndermediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Dina’nın otopsisi Karabük’teki Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde yapıldı ancak kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyanın İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na gönderilmesine karar verildi. Bu kapsamda Dina’nın cesedi de İstanbul’a gönderilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık Dina’nın Adli Tıp dosyasını henüz İstanbul’a göndermedi. Dosyanın bu hafta İstanbul’a gönderilmesi beklenirken, nihai rapor ile soruşturmadaki belirsizliğin ortadan kaldırılması bekleniyor. Dina’nın cenazesi süreç tamamlandıktan sonra Gabon’a gönderilmek üzere ailesine veya elçilik yetkililerine teslim edilecek.