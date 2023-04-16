Dina'nın cesedi kimseye bilgi verilmeden İstanbul'a gönderilmiş

Karabük'te, Filyos Çayı'nda ölü bulunan 17 yaşındaki Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cenazesinin Gabon Büyükelçiliği ve ailesine haber verilmeden İstanbul’a gönderildiği ortaya çıktı.

Dina'nın cesedi, 26 Mart günü Filyos Çayı’nda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınmış, 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar tutuklanmıştı.

Dina’nın tacize uğradığı ve annesine Karabük’ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları da medyada da yer almıştı.

'Aile ve Büyükelçiliğe bildirim yapılması zorunlu'

DHA'da yer alan habere göre Dina'nın ölümü aydınlatılana kadar cesedinin morgda bekletileceği bildirildi fakat Gabon Ankara Büyükelçiliği ve ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, kendilerine haber verilmeden cesedin İstanbul'a gönderildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 71 sayılı genelgesine göre Türkiye’de hayatını kaybeden yabancıların cesedinin ne yapıldığının büyükelçiliklere bildirilmesi gerektiğinin zorunluluk olduğunu belirten Şeker, şunları söyledi:

"Cuma günü başsavcılığı, aile ve büyükelçilikle birlikte ortak karar sonucu salı günü cenazenin alınacağını ifade etmek üzere aradık. Kendileri tarafından sözlü olarak bize verilen bilgide 11 Nisan’da, Dina'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ifade edildi. Karabük’teki soğuk havalarda maksimum eksi 4 dereceye ulaşılabildiği, İstanbul’da ise eksi 18 derecelere ulaşılabildiği için gönderildiği söylendi. Biz bunun kesinlikle hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz."

Avukat Şeker ayrıca, Dina’nın cesedinin taşınmasının zaruri olması durumunda kanunen Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi gerektiğini de ifade etti.