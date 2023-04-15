Gorgonzola'dan açıklama: Julia Ituma ölmeden önce veda mesajı yollamadı

İstanbul'da kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın takımı Igor Gorgonzola Novara, Türkiye ve İtalya basınında yayımlanan 'veda mesajı' iddialarını yalanladı.

Takım, Ituma’nın ölümünden önce ekip arkadaşlarına "Good bye" diye veda mesajı yolladığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Igor Gorgonzola Novara’nın dün akşam yaptığı basın açıklamasında, ''Julia takım arkadaşlarına, teknik ekibe ya da yönetime hiçbir şekilde veda mesajı yollamamıştır'' denildi. Ayrıca "Julia’nın durumundan endişe eden üçüncü şahısların, trajediden önce takım arkadaşlarıyla temas kurduğu söylentilerinin tamamen yanlış olduğu’’ belirtildi.

BBC'den Övgü Pınar'ın haberine takım adına ortak açıklamada, ''Julia'nın acısını bizimle paylaşmasını çok isterdik'' denildi ve ''Herkesten ruh halimize saygı duymasını istiyoruz'' ricası paylaşıldı.

Igor Gorgonzola Novara Başkanı Suor Giovanna Saporiti de "Julia'nın sıkıntısını önleyemediğimiz ve zamanında müdahale etme fırsatı bulamadığımız için bugün hepimiz kendimizi çaresiz ve mağlup hissediyoruz… Julia bize açılmadı; kırılganlığını güçlü, kibar, neşeli, kararlı bir kız görünümünün arkasına gizlemek için ördüğü duvarı aşamamış olmanın pişmanlığı hep bizimle olacak" dedi.

Saporiti, bu olayın ardından şok içinde olan takım oyuncuları ve ekip üyelerine profesyonel psikolojik destek sağlandığını da belirtti.