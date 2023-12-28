Savcıdan iş cinayetinde ölen emekçinin babasına: 'Şikâyetini çek'

Ankara’da Ostim Mahallesi’ndeki Filmaksan isimli işyerinin çatı tadilatının yapıldığı sırada henüz 26 yaşındayken beton zemine düşerek yaşamını yitiren Ertan Çetinkaya’nın ölümünde ihmali bulunanların cezalandırılmasına ilişkin dosyada iki kez ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı. Çetinkaya Ailesi’nin son karara yaptığı itirazı görüşen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Ekim’de verdiği kararda, itirazın reddine kesin olarak hükmetti. Böylece dosya kapatılmış oldu. Ancak Çetinkaya ailesi, adaletin sağlanmasını talep ediyor.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, dosyayı iki kez kapatan ve baba Ramazan Çetinkaya’ya “İftira atma, senin derdin para” dediği öne sürülen savcı A.İ.T. hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Aile, bu soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.

'Hiçbir güvenlik önlemi alınmadı'

Baba Ramazan Çetinkaya’nın HSK’ye de gönderilen ifadesinde, olay günü yaşananlar şöyle anlattı: “20 Ekim 2022’de oğlum Ertan Çetinkaya, çalıştığı işyerinde iş kazası geçirmiş ve 23 Kasım 2022’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için, oğlum bastığı yerin kırılması üzerine düşerek hayatını kaybetmiştir. Olay nedeniyle ihmali olan firma sahiplerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açılmıştır.”

'Şikâyetini çek, yoksa seni sanık yaparım'

Baba Çetinkaya, savcı A.İ.T.’den şikâyetçi olduğunu da şu sözlerle aktardı: “Şüpheli savcının bulunduğu savcılığa dosyanın durumunu öğrenmek için gittiğimde, şüpheli savcı yüzüme karşı, ‘Adamlara karşı suç atma, yalancı herif, derdin para başka bir derdin yok. Sakın avukat tutma, oğlan yüzde yüz suçlu, buradan bir şey çıkmaz, şikâyetini çek, yoksa seni sanık yaparım’ dedi. Ben de ‘Şikâyetimi çekmiyorum, kimseden de korkmuyorum' dedim. 31 Mart 2023 tarihinde şüpheli savcı beni telefondan 14.54 saatinde cebimden aradı. ‘Senin oğlanın evrakları geldi. Oğlan yüzde yüz suçluymuş’ dedi. Ben de ‘Avukatımla konuşayım’ dedim. ‘Senin tek derdin para, başka bir derdin yok. Sana şikâyetini çek dedim, dinlemedin. Şimdi çek cezanı’ dedi. İzah ettiğim üzere tarafımı görevini kötüye kullanarak tehdit eden, zorla şikâyetten vazgeçirmeye çalışan, tarafıma hakaret ve tehdit eden savcı A.İ.T.’den şikâyetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Mahkeme kararıyla 'iş kazası’ olduğu belirlendi

Öte yandan ailenin avukatı Ece Çam, Çetinkaya’nın ölümünün ‘iş kazası olmadığını’ öne süren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kararının da yargı kararıyla değiştirildiğini bildirdi. Av. Çam, “SGK de ilk olarak ‘iş kazası değildir’ demişti. Mahkeme kararıyla 'iş kazası’ olduğu belirlendi. SGK’nin bu kararında sorumluluğu bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

İddiaya göre Çetinkaya Ailesi, firma sahibinden ‘ağ gerilmesi’ gibi önlemlerin sağlanmasını talep etmişti. Ancak işverenden, ‘vakit kaybetmeden, derhal işe başlamaları’ yönünde talimat almışlardı.