Savcı Doğan Öz'ün katili, Bahçelievler Katliamı'nın sanığı MHP'den milletvekili adayı oldu

8 Ekim 1978 tarihinde yedi Türkiye İşçi Partili öğrencinin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı ve Savcı Doğan Öz cinayetinden yargılanan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İbrahim Çiftçi, partisinin Ankara 1. Bölge milletvekili adayı oldu.

12 Eylül 1980 öncesi öğrencilere yönelik saldırılar ve kontrgerilla yapılanmasının üzerine giderek MHP’nin hedefi haline gelen Ankara Cumhuriyet Savcısı Öz, 24 Mart 1978'de aracının içinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Suikastın ardından 26 Aralık 1978'de yakalanan Çiftçi, ifadesinde Savcı Öz'ü öldürdüğünü itiraf etmişti. Yargılamalar sonucu hüküm giyen ve 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edilen Çiftçi, itirafa rağmen Askeri Yargıtay tarafından beraat ettirilmişti.