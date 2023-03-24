Doğan Öz'ün katledilişinin 45. yılı: 'Yurtsever hukukçuların yolunu aydınlatmaya devam ediyor'

24 Mart 1978'de evinden işine gitmek üzere çıktığı saatlerde arabasının içinde pusuya düşürülen Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz'ün katledilişinin 45. yılı. Savcı Öz'ün katledilişinin yıl dönümünde Yurtsever Hukukçular bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Meslek hayatında aydınlanmacılığın, yurtseverliğin, ilericiliğin onurlu ve ilkeli duruşuyla davranan ve daima hakikatin peşinde olan Doğan Öz, yurtsever kimliği, dürüstlüğü, üretkenliği, kararlılığı ve mücadelesiyle halen adalet için mücadele eden hukukçulara yol gösteriyor, örnek oluyor" denildi.

Yurtsever Hukukçular'ın açıklaması şöyle:

Yurtsever Savcı Doğan Öz'ü katledilişinin 45. yılında saygıyla anıyoruz

Savcı Doğan Öz 24 Mart 1978 sabahı evinden işine gitmek üzere çıktığı saatlerde arabasının içinde pusuya düşürüldü ve katledildi. Halka karşı işlenen her türlü kirli suçun parçası olan odakların, kontgerillanın ve çetelerin yargı önünde hesap vermesi için elinden geleni yapan bir savcı olan Doğan Öz yine aynı odakların elinden çıkan kurşunlarla öldürüldü.

Meslek hayatında aydınlanmacılığın, yurtseverliğin, ilericiliğin onurlu ve ilkeli duruşuyla davranan ve daima hakikatin peşinde olan Doğan Öz, yurtsever kimliği, dürüstlüğü, üretkenliği, kararlılığı ve mücadelesiyle halen adalet için mücadele eden hukukçulara yol gösteriyor, örnek oluyor.

Suikastın üzerinden bugün itibariyle tam 45 yıl geçti. Bugün ülkemiz her gün yeni bir hukuki ve siyasi skandalla güne başlıyor. Emekçi halkımız içinden geçtiği bu karanlık dönemi yırtıp atma mücadelesi verirken savcı Doğan Öz gibi örnekler eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi verenlerin, halka karşı işlenen suçların hesabını sormak isteyenlerin ve tüm yurtsever hukukçuların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Kendisini saygı ve sevgiyle anıyor, çete düzenine karşı verdiği onurlu mücadelesini mücadelemiz kabul ediyoruz.