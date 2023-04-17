Savaştaki kayıpları için 'Türkiye'de depremde ölenlerden az' diyen Ukraynalı bakan özür diledi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaştaki kayıpları ile Türkiye'de Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitirenlerin sayısını karşılaştırdığı için özür diledi.

Reznikov Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İspanyol La Razon gazetesine verdiğim bir mülakattaki yorumlarımdan rahatsız olan Ukrayna ve Türkiye'deki herkesten içtenlikle özür dilerim. Ukraynalılar Türk halkının acısını paylaşıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Türkiye'ye "sarsılmaz desteği ve Kırım konusundaki kararlı duruşu" için minnettar olduğunu da paylaşımına ekledi.

Reznikov önceki gün İspanyol La Razon gazetesine verdiği mülakatta ülkesinin savaştaki kayıplarına ilişkin "Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından az" ifadesini kullanmıştı.