İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) 7 Ekim Perşembe günü "Savaş Zamanında Toplum ve Müzik: Prokofyev" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Sergey Prokofyev, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri. Sovyet sanatçı, yaratıcılığının en olgun dönemine denk gelen 1940 yılından itibaren, 2. Dünya Savaşı'nın neden olduğu insanlık felaketini ve savaşın toplumdaki yansımasını müziğinde çarpıcı bir gerçekçilikle aktardı. Bu dönemin en ünlü eserlerinden biri de, Savaş Sonatları adıyla anılan üçlemenin ilk halkası olarak söz konusu 6. Piyano Sonatı.

Eserden yola çıkarak, müziğin, savaş gibi en kritik tarihsel dönemlerde toplum ile nasıl bir bağlantıda ele alınabileceği hakkında sosyalist bakışı işaret eden bir konuşma ve ardından, bu eserin icrası Piyanist Can Okan tarafından gerçekleştirilecek.

Etkinlik saat 21'de NHKM Bahçe'de.

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.