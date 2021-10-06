SÖYLEŞİ | Güvenç Dağüstün: Boşluğa bağırmamış olduğumu görmek güzel

Sanatçı Güvenç Dağüstün, geçtiğimiz günlerde "En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiği Hürriyet Gazetesi'nin Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dağüstün, "Hürriyet Gazetesi'nin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile yer almam benim için mümkün değildir" dedi. Dağüstün’ün adaylık açıklamasından sonra gazeteci Candaş Tolga Işık, REDD grubunun solisti Doğan Duru, sanatçılar Ceylan Ertem ve İsmail Tunçbilek de adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Dağüstün, geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmış, gözaltına alınma gerekçesinin "hakaret" olduğunu söylemiş, adı Pelikan grubuyla anılan Selman Öğüt’ün sosyal medya paylaşımını alıntıladığı için ifade verdiğini belirtmişti. Bu gelişmeden sonra Kadıköy'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında sahne aldığı konser sonrası saldırıya uğramış, Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sanatçı Dağüstün, sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırganların serbest kaldığını duyurmuş, "Alışılan ve beklediğimiz oldu: Saldırganlar serbest! Benim yediğim yumruk önemli değil de bu korku iklimini bu sefer de benim üzerimden beslemek istemelerine faydam olduğu için üzülüyorum" demişti.

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'le Altın Kelebek adaylığından çekilmesini, uğradığı saldırıyı, Türkiye'de sanat-siyaset ilişkisini ve sanatçıların dayanışmasını konuştuk.

Adaylıktan çekilirken yaptığınız açıklamada sanatçı arkadaşlarınıza çağrıda bulunmuştunuz, bu çağrı en azından bir grup sanatçıda karşılık bulmuş görünüyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?

Siz bu soruyu yazdıktan ben cevaplayana kadar geçen sürede bile adaylığı reddeden sanatçı dostların sayısı arttı. Daha da artacaktır. Yıllardır her platformda “dayanışma” çağrısı yapıyorum. Boşluğa bağırmamış olduğumu görmek güzel. Destek verenler de kendilerini çok iyi hissedecek, içleri çok rahat olsun.

Türkiye’de sanat-siyaset ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Sanat siyasetten büyüktür. Sanatçı, siyasetçiyi döver. Hükümetlerin görevlerinden biri ve hatta en önemlilerinden biri halka iyiyi, kaliteliyi götürmektir. Başka bir şeyden haberi olmayan bir halk vasatla yetinecektir. Buna göz yuman iktidarlar kişilerin bilinçlenmesinden, kültü

rlerinin artmasından, beğeni eşiklerinin yükselmesinden korkuyorlar demektir. Buna göz yumamayız. Sanatın üreteninden tüketenine büyük bir görev düşüyor. Benimle dayanışma içinde olmak bir sanatçı dostumun seçeneği değil, görevidir. Kimseden lütuf beklemiyoruz, görevlerini yapsınlar.

Geçtiğimiz günlerde bir saldırıya uğradınız ve saldırganlar serbest bırakıldı. Sonrasında yaptığınız açıklamada korku ikliminden bahsettiniz. Sizce bu korku iklimi sanatçıları ne kadar etkiliyor?

Hiç! Baksanıza, o günden bu güne neler oldu? Benim yediğim bir yumruktan bana hiç bir şey olmaz. Ama bakın nasıl bir dayanışma ile karşılaştık. Ne kadar kalabalığız. Oysa amaçları sindirmek ve yalnızlaştırmaktı.

Fazıl Say’la birlikte yaptığınız çalışmada “Nâzım Oratoryosu” adlı eseri seslendirmiştiniz. Nâzım Hikmet’in sizde nasıl bir yeri var?

Söylediğiniz eseri 2002 yılında seslendirdim. O projede olmak çok güzeldi. İki farklı prodüksiyon ile iki CD, iki DVD’sinde bulundum. Ancak şunu söylemekte de yarar var: Ben 6 yaşımda Nâzım şiirlerini ezbere okuyordum. Babam Yusuf Dağüstün’ün 1977 yılında yaptığı “Bağımsızlığa Ezgiler” plağında da vardı mesela “Bugün Pazar”, “Akrep Gibisin”.

Nazım, 35 küsur yıldan beri benim en büyük iki şairimden biri. Nâzım Oratoryosu ile öğrenmedim yani Nâzım’ı. Diğer en büyük şairim ise Metin Altıok.

Müzisyenler pandemiden en fazla etkilenen gruplardan biri oldu. Özellikle sokak müzisyenlerinin sorunları hâlâ çok yakıcı. Müzisyenlerin hak arama mücadeleleri için neler söylemek istersiniz?

En sevdiğim laflardan biri: Ars Longa Vita Brevis. Yani; sanat uzun, yaşam kısa. Buna şunu da eklemek lazım; iktidarlar gelir, geçer. Sanat süreklidir. Sanatçı her zaman muhaliftir. Sanat iyileştirir. Pandemi süreci birlik beraberliğin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Bir iyileşmenin fitili ateşlendi. Sanatın hangi dalıyla uğraşıyorsanız uğraşın, sürekli kendinizi geliştirin. Okuyun. Mutlaka yabancı dil öğrenin. Hem beğenilerinizin hem de üretimlerinizin kalitesini yükseltin. Sürekli meslektaşlarınız ile dayanışma içerisinde olun. Siyasetle ilgilenin. Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendinize batırmakta da yarar var.